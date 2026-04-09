Πέθανε ηθοποιός από το Game of Thrones σε ηλικία 35 ετών

Ο ηθοποιός και συγγραφέας Michael Patrick πέθανε σήμερα (9/4) σε ηλικία 35 ετών. Μεταξύ άλλων, έγινε ιδιαίτερα αγαπητός από τη σειρά Game of Thrones που ήταν για χρόνια νούμερο ένα στις προτιμήσεις του κοινού.

Ο Ιρλανδός, ο οποίος στην 6η σεζόν της εμβληματικής σειράς, πέθανε ενώ βρισκόταν σε κέντρο φροντίδας, όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του Naomi Sheehan στο Instagram την Τετάρτη 8 Απριλίου.

🕊️ "Game of Thrones" actor Michael Patrick has died at 35.



Ο ηθοποιός σύμφωνα με το People, «πάλευε» με τη Νόσο των Κινητικών Νευρώνων, η οποία «επιτίθεται γρήγορα στα νεύρα που ελέγχουν την κίνηση, με αποτέλεσμα οι μύες να μην λειτουργούν πλέον» και είναι ανίατη, σύμφωνα με την Ένωση MND. Η ALS είναι η πιο κοινή μορφή της νόσου, αν και η οικογένειά του δεν αποκάλυψε την ακριβή διάγνωση.

«Χθες το βράδυ, ο Mick δυστυχώς απεβίωσε στο Κέντρο Φροντίδας της Βόρειας Ιρλανδίας», ξεκίνησε ο Sheehan. «Διαγνώστηκε με Νόσο των Κινητικών Νευρώνων την 1η Φεβρουαρίου 2023. Εισήχθη πριν από 10 ημέρες και τον φρόντισε η απίστευτη ομάδα εκεί. Πέθανε ειρηνικά περιτριγυρισμένος από οικογένεια και φίλους. Δεν μπορούν να περιγράψουν πόσο συντετριμμένοι είμαστε», είπε η σύζυγός του.

Η Ένωση MND δηλώνει ότι η πάθηση «οδηγεί τους μύες σε αποδυνάμωση, ακαμψία και φθορά», επηρεάζοντας ενδεχομένως την ικανότητα ενός ατόμου να περπατάει, να μιλάει, να τρώει, να πίνει και να αναπνέει. Ενώ τα συμπτώματα ποικίλλουν μεταξύ των ασθενών, πρόκειται για μια ασθένεια που «μικραίνει τη ζωή».