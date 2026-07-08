Σε βαρύ πένθος ο Νίκος Μωραΐτης: Το τελευταίο «αντίο» στη μητέρα του

Ο γνωστός στιχουργός Νίκος Μωραΐτης βιώνει τις πιο δύσκολες ώρες, καθώς καλείται να αποχαιρετήσει την αγαπημένη του μητέρα, Κατερίνα. Με μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, ενημέρωσε συγγενείς και φίλους για την εξόδιο ακολουθία, ζητώντας παράλληλα μια ουσιαστική πράξη αγάπης αντί για στέφανα.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η είδηση:

«Ο Νίκος Μωραΐτης γνωστοποίησε μέσα από τα social media τις λεπτομέρειες για την κηδεία της μητέρας του, Κατερίνας Μωραΐτη, η οποία έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Με ανάρτησή του στο Facebook, ο γνωστός στιχουργός ενημέρωσε πως το τελευταίο "αντίο" θα ειπωθεί την Πέμπτη 9 Ιουλίου, στις 13:00, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος στο Χαλάνδρι, όπου συγγενείς, φίλοι και παλιοί συνεργάτες θα την αποχαιρετήσουν.»

Το τελευταίο «αντίο» θα δοθεί την Πέμπτη 9 Ιουλίου, στις 13:00, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος (Βόλου 1, Χαλάνδρι).

Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί για λουλούδια και στεφάνια, να ενισχυθεί ο αγώνας κατά της άνοιας. Για τον λόγο αυτό, έξω από τον ναό θα υπάρχει ειδικό κουτί συγκέντρωσης χρημάτων για τη στήριξη της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών.

Ο Νίκος Μωραΐτης, ευχαριστώντας θερμά τον κόσμο για το κύμα συμπαράστασης, συνόδευσε το μήνυμά του με τη φωτογραφία ενός μικρογλυπτού που είχε φτιάξει η ίδια η μητέρα του. Όπως έγραψε συγκινητικά, το επέλεξε γιατί αποπνέει μια αίσθηση ελευθερίας, «όπως εκείνη που απελευθερώθηκε από ένα ταλαιπωρημένο σώμα».