Σε διαθεσιμότητα ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση Παναγόπουλου

Σε διαθεσιμότητα έχει τεθεί ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ που ερευνάται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που αφορά τη ΓΣΕΕ από τη στιγμή που έγινε γνωστή η έρευνα για εμπλοκή του στην υπόθεση.

Ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος παρουσίαζε καθημερινή εκπομπή στην κρατική τηλεόραση, ενώ είχε και εκπομπή στο κρατικό ραδιόφωνο. Σήμερα, σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του STAR δεν εμφανίστηκε στη ραδιοφωνική εκπομπή, ενώ από την τηλεοπτική εκπομπή αφαιρέθηκε το όνομά του από τους τίτλους, μέχρι να ξεκαθαριστεί η εμπλοκή του στην υπόθεση και αν ευσταθούν οι κατηγορίες εναντίον του.

Μέσα από το δελτίο του MEGA το βράδυ της Πέμπτης έγινε γνωστό ότι οι λογαριασμοί του δημοσιογράφου της ΕΡΤ έχουν δεσμευτεί καθώς φέρεται να είχε έμμισθη σχέση με τη ΓΣΕΕ και διερευνάται η πιθανή εμπλοκή του στην υπόθεση που σχετίζεται με τα προγράμματα κατάρτισης.

Στην ίδια υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ακόμη πέντε φυσικά πρόσωπα, καθώς και έξι εταιρείες, για τις οποίες έχει επίσης διαταχθεί δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, ακόμα και ακινήτων.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στην υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.