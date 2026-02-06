Μενού

«Δεσμεύτηκε η περιουσία γνωστού δημοσιογράφου της ΕΡΤ»: Το σχόλιο της Ράνιας Τζίμα

Σύμφωνα με το MEGA έχει δεσμευθεί η περιουσία γνωστού δημοσιογράφου της ΕΡΤ για την υπόθεση της υπεξαίρεσης στα προγράμματα κατάρτισης.

mega δημοσιογραφος ερτ γσεε
Η αποκάλυψη του MEGA
Στην αποκάλυψη πως γνωστός δημοσιογράφος με εκπομπή στην ΕΡΤ, ερευνάται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που αφορά τη ΓΣΕΕ, προχώρησε το δελτίο ειδήσεων του MEGA.

Μάλιστα όπως αναφέρθηκε ο ίδιος, είχε έμμισθη σχέση με τη ΓΣΕΕ, ενώ έχουν δεσμευθεί και οι δικοί του λογαριασμοί. Διερευνάται, λοιπόν, πιθανή εμπλοκή του στην υπόθεση που σχετίζεται με προγράμματα κατάρτισης.

Παράλληλα, όπως ανέφερε η Ράνια Τζίμα, πρόσωπο κλειδί φέρεται να είναι η πρώην γενική γραμματέας στο Υπουργείο Εργασίας.

Διαβάστε ακόμη: Ο Γιάννης Παναγόπουλος και τα αγνοούμενα κονδύλια: Πώς είχε στηθεί η κομπίνα με τα προγράμματα κατάρτισης

Στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται φερόμενα ακόμη πέντε φυσικά πρόσωπα, καθώς και έξι εταιρείες, για τις οποίες έχει επίσης διαταχθεί δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, ακόμα και ακινήτων.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στην υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

