Σε ετοιμότητα η ΕΛΑΣ για πιθανό τρομοκρατικό χτύπημα - Αυξημένα μέτρα σε κρίσιμες υποδομές

Σε πλήρης ετοιμότητα βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία για πιθανά χτυπήματα «μοναχικών λύκων», λόγω της έκρυθμης κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, όπως ενημέρωσε η Κωνσταντία Δημογλίδου, Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, καθώς μίλησε στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ.

«Αυτό που φοβόμαστε για την εσωτερική ασφάλεια της χώρας είναι ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί κάποια τρομοκρατική ενέργεια στο εσωτερικό της χώρας, με αφορμή όσα συμβαίνουν» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κ. Δημογλίδου διαβεβαίωσε πως σε εφαρμογή τίθενται αυξημένα μέτρα τόσο σε κτήρια που σχετίζονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, όσο και σε διάφορες κρίσιμες υποδομές όπως τα αεροδρόμια της χώρας, τόσο με τεχνικά μέσα όσο και με αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού σε διάφορα σημεία.

«Δεν υπάρχει λόγος πανικού» τόνισε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.