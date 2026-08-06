Σε εξέλιξη αυτοψίες μετά τη φωτιά Αττική: Στις 13:00 η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης

Μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένονται να έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής -Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρι- για την καταγραφή των σπιτιών που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, αλλά και εκείνων που έχουν υποστεί ζημιές από την καταστροφική φωτιά που ξέσπασε τις προηγούμενες ημέρες.

Παράλληλα η κυβέρνηση βάζει στόχο αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα που θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου.

Τα μέτρα που θα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μγτσοτάκης για την αποκατάσταση και θωράκιση των πυρόπληκτων περιοχών θα εξειδικευτούν στις 13:00 το μεσημέρι σήμερα (6/8) από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

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Ταχύτερες διαδικασίες με ενιαία αυτοψία στις πληγείσες περιοχές

Προκειμένου να μειωθεί δραστικά ο χρόνος αναμονής για τους δικαιούχους, το αρμόδιο υπουργείο εφαρμόζει πλέον το σύστημα της ενιαίας αυτοψίας. Αυτό σημαίνει πως με μία μόνο επίσκεψη των μηχανικών καταγράφονται ταυτόχρονα οι ζημιές στα κτίρια και οι απώλειες στην οικοσκευή, καταργώντας τους πολλαπλούς ελέγχους.

Οι αυτοψίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί σε Βοιωτία, Αργολίδα, Δυτική Αχαΐα, Αιγιάλεια και Φωκίδα, ενώ συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς στη Δυτική Αττική και στο Ρέθυμνο. Ειδικότερα στο Πόρτο Γερμενό εργάζονται ήδη επτά τριμελείς επιτροπές της αρμόδιας υπηρεσίας (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), ενώ στα Βίλια προστίθενται άλλες έντεκα επιτροπές για την επιτάχυνση του έργου. Παράλληλα, στον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας έχει ενισχυθεί ο μηχανισμός παραλαβής των αιτήσεων.

Άμεση οικονομική ενίσχυση έως 6.600 ευρώ για τα νοικοκυριά

Με την κήρυξη των περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανοίγει ο δρόμος για την καταβολή των πρώτων αποζημιώσεων. Οι ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας δικαιούνται ένα άμεσο επίδομα 600 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων βιοτικών τους αναγκών.

Επιπλέον, προβλέπεται ενίσχυση που φτάνει έως και τις 6.000 ευρώ για απλές επισκευαστικές εργασίες και αντικατάσταση της οικοσκευής στην κύρια κατοικία, ενώ για τις δευτερεύουσες κατοικίες το ποσό αυτό μειώνεται στο μισό.

Οι πολίτες καλούνται να υποβάλουν τη σχετική αίτηση στον οικείο Δήμο μέσα σε 45 ημέρες από την ημέρα της πυρκαγιάς. Η διαδικασία απαιτεί την προσκόμιση του Δελτίου Αυτοψίας, των φορολογικών εντύπων Ε1 και Ε9 του τελευταίου έτους, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και, εφόσον υπάρχουν, δικαιολογητικά αναπηρίας.

Επιδότηση ενοικίου και συγκατοίκησης για όσους έχασαν τα σπίτια τους

Για τα σπίτια που έχουν κριθεί «κόκκινα» (επικίνδυνα για χρήση) ή «κίτρινα» (προσωρινά ακατάλληλα), ενεργοποιείται το πρόγραμμα προσωρινής στέγασης, το οποίο ξεκινά να μετράει ακόμη και από την επόμενη ημέρα της καταστροφής. Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά κύριες κατοικίες, με την προϋπόθεση ο δικαιούχος να μην έχει άλλο άδειο ή δευτερεύον σπίτι σε απόσταση μικρότερη των 25 χιλιομέτρων.

Η ενίσχυση δίνεται με τη μορφή επιδότησης ενοικίου σε άλλη κατοικία της ίδιας ή διπλανής Περιφερειακής Ενότητας και ξεκινά από τα 300 ευρώ τον μήνα για ένα άτομο. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος της οικογένειας, αλλά και για κάθε άτομο με αναπηρία, με το ανώτατο όριο να κλειδώνει στα 500 ευρώ μηνιαίως.

Εάν ο πληγέντας επιλέξει να φιλοξενηθεί σε σπίτι τρίτου προσώπου, λαμβάνει το 50% της επιδότησης ενοικίου. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να λαμβάνουν την ενίσχυση έως και δύο χρόνια, ενώ οι ενοικιαστές για έξι μήνες, αλλά μόνο υπό τη μορφή της επιδότησης συγκατοίκησης.

Η κρατική αρωγή προχωρά και στο ζήτημα της μόνιμης αποκατάστασης των ακινήτων, μόλις εκδοθεί η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση. Για τα κτίρια που έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή και απαιτούν ανακατασκευή, η στεγαστική συνδρομή ανέρχεται στα 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, καλύπτοντας επιφάνειες έως 150 τετραγωνικά.

Για μικρότερες ζημιές σε μη φέροντα στοιχεία του κτιρίου, έχει προβλεφθεί μια πιο απλουστευμένη διαδικασία επισκευής, η οποία δεν απαιτεί πλήρη μελέτη μηχανικού, διευκολύνοντας έτσι τους ιδιοκτήτες.

Οικονομική ανάσα για τις επιχειρήσεις και απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ

Εξίσου σημαντικά είναι τα μέτρα που ενέκρινε η Κυβερνητική Επιτροπή για τις τοπικές επιχειρήσεις και τους αγρότες. Προβλέπεται επιχορήγηση που καλύπτει έως και το 70% της εκτιμώμενης ζημιάς, με πλαφόν τις 500.000 ευρώ ανά δικαιούχο. Για να δοθεί χρόνος ανασύνταξης, αναστέλλονται για έξι μήνες οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, καθώς και οι τυχόν ρυθμίσεις των πληγέντων. Παράλληλα, παγώνουν για έναν ολόκληρο χρόνο οι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης (όπως πλειστηριασμοί) για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Οι επιχειρήσεις που καταστράφηκαν ολοσχερώς ή υπέστησαν βαρύτατες ζημιές αποκτούν το δικαίωμα να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις των εργαζομένων τους. Μια ακόμη σημαντική ελάφρυνση είναι η τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για όλα τα κτίρια και τα αγροτεμάχια στις περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.