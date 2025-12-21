Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης στον Όλυμπο - Μολδαβός προσέγγισε την κορυφή χωρίς εξοπλισμό

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης στον Όλυμπο, καθώς όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες ένας Μολδαβός υπήκοος απομακρύνθηκε από το καταφύγιο της Πετρόστρουγκας, στο Λιτόχωρο, προσπαθώντας να ανέβει την κορυφή του βουνού χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας δεν είχε υπολογίσει τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και την έντονη χιονόπτωση και έτσι εγκλωβίστηκε. Ευτυχώς κατάφερε να καλέσει το 112, έδωσε το στίγμα του και εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από το καταφύγιο.

Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της υγείας είναι καλή ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις της 2ης ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτοχώρου.