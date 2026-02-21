Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα, Σάββατο (21/2), η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, η οποία πραγματοποιείται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα από την Ελευσίνα σε αντίθεση με χθες Παρασκευή (20/2) που σημειώθηκαν μεγάλες ουρές οχημάτων στο ύψος της Αλίκης, ενώ και μέχρι αργά το βράδυ υπήρχαν σημαντικές καθυστερήσεις.

Η κίνηση των οχημάτων αναμένεται να κορυφωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, ενώ αρκετοί εκδρομείς θα αναχωρήσουν ακόμα και αύριο, ιδιαίτερα όσοι θα κινηθούν προς την Πάτρα.

Από πλευράς της η Τροχαία έχει θέσει σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα, πραγματοποιώντας αυστηρούς ελέγχους σε σημεία όπου συνήθως καταγράφονται τροχαία ατυχήματα και κοντά σε σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια και λιμάνια, ενώ δίνεται έμφαση στις εισόδους και εξόδους των μεγάλων αστικών κέντρων.

Να αναφέρουμε ότι σε ισχύ βρίσκεται σήμερα (21/2) επίσης απαγόρευση κυκλοφορίας για φορτηγά και βαρέα οχήματα άνω των 3,5 τόνων από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, μέτρο που ίσχυσε και χθες (20/2) έως τις 9 το βράδυ και θα εφαρμοστεί εκ νέου την Καθαρά Δευτέρα (23/2), ενόψει της κορύφωσης της επιστροφής των εκδρομέων.

Στα ΚΤΕΛ Κηφισού επικρατεί το αδιαχώρητο με τα λεωφορεία για Πάτρα να αναχωρούν κάθε 5 λεπτά, ενώ στην πορεία αναμένεται να πυκνώσουν.

Οι εκδρομείς καταφθάνουν στον Κηφισό από κάθε γωνιά της Ελλάδας, ενώ να σημειωθεί ότι γεμάτα αναχωρούν τα λεωφορεία όχι μόνο προς την Πάτρα, αλλά και προς άλλους προορισμούς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, συνολικά 550 δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί από τα ΚΤΕΛ Κηφισού με τα 120 από αυτά να έχουν προορισμό την Αχαϊκή πρωτεύουσα.

Αυξημένη η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά

Την ίδια στιγμή αυξημένη κινητικότητα καταγράφεται και στα λιμάνια της Αττικής και κυρίως στο λιμάνι του Πειραιά και για τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται το λιμενικό σώμα - ελληνική ακτοφυλακή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της εξόδου των εκδρομέων.

Στελέχη του σώματος βρίσκονται επί ποδός στα βασικά λιμάνια της Αττικής, συντονίζοντας τη ροή των επιβατών και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας.

Σύμφωνα με τα προγραμματισμένα δρομολόγια, από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα έξι αναχωρήσεις πλοίων, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού προβλέπονται συνολικά 25 δρομολόγια, εκ των οποία τα 18 με συμβατικά πλοία και τα 7 με ταχύπλοα.

Από το λιμάνι της Ραφήνας θα εκτελεστούν έξι απόπλοι, καθώς και τρία επιπλέον προς Μαρμάρι, ενώ από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί τρεις αναχωρήσεις.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η επιβατική κίνηση και χθες, Παρασκευή 20/12, με τα στοιχεία να αποτυπώνουν έντονη κινητικότητα στα βασικά λιμάνια της Αττικής.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα - ελληνική ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 11 απόπλοι, ενώ 9.883 επιβάτες αναχώρησαν για διάφορους νησιωτικούς προορισμούς.

Για τον Αργοσαρωνικό καταγράφηκαν 10 απόπλοι και 1.634 αναχωρήσεις επιβατών, ενώ από τη Ραφήνα εκτελέστηκαν έξι απόπλοι με συνολικά 2.729 αναχωρήσεις επιβατών.

Από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν πέντε αναχωρήσεις, με 605 επιβάτες να ταξιδεύουν προς τις Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.