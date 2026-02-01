Σε εξέλιξη η κακοκαιρία: 7 περιοχές σε red code και απανωτά 112 - Σε δύο φάσεις τα φαινόμενα στην Αττική

Ο Φεβρουάριος έκανε την είσοδό του με έντονα καιρικά φαινόμενα, καθώς σήμερα (1/12) σημειώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις, παρατεταμένες καταιγίδες αλλά και δυνατοί άνεμοι.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η Κυριακή αναμένεται να αποτελέσει την πιο δύσκολη ημέρα της κακοκαιρίας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας εστάλησαν διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα από το 112, καλώντας τους πολίτες σε Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία, Αρκαδία, Θεσσαλία, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Κρήτη, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα. καιρικών φαινομένων. Οι Αρχές σε όλες αυτές τις περιοχές, καλούν τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες αυτοπροστασίας.

Ο χάρτης με την πορεία των φαινομένων

Οι περιοχές σε κόκκινο συναγερμό

«Κόκκινος συναγερμός» για ισχυρές καταιγίδες υπάρχει για σήμερα σε επτά περιοχές και συγκεκριμένα σε Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Βόρειο Αιγαίο.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, που εκδόθηκε από την ΕΜΥ και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code):

Την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Την Περιφέρεια Θεσσαλίας (περιλαμβανομένων των Σποράδων)

Τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Τις Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π).

Επισημαίνεται ότι, στις περιοχές που υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων κατά τη διάρκεια των ισχυρών καιρικών φαινομένων και σε σημεία όπου έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

Σε κόκκινο συναγερμό τέθηκε από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αργά το βράδυ του Σαββάτου, καθώς αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και ισχυρούς ανέμους.

Σε δύο φάσεις η κακοκαιρία στην Αττική

Στην Αττική σύμφωνα με τους μετεωρολόγους το κύμα της κακοκαιρίας θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 6 το πρωί και μέχρι περίπου της 10, ενώ η δεύτερη θα είναι από το απόγευμα έως το βράδυ.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές που θεωρούνται ευπαθείς, όπως τα νότια προάστια και ειδικά η Γλυφάδα, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.

Ωστόσο, το πέρασμα του μετώπου εκτιμάται ότι θα επηρεάσει έντονα και τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αττικής, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος από ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Τα φαινόμενα στην Αττική θα περιλαμβάνουν βροχές και καταιγίδες, με ένταση παρόμοια με εκείνη που είχε καταγραφεί πριν από περίπου 8 έως 10 ημέρες. Το πρώτο κύμα αναμένεται να είναι πιο έντονο αλλά σύντομο, ενώ το δεύτερο θα έχει μικρότερη διάρκεια, χωρίς όμως να αποκλείονται τοπικά προβλήματα.