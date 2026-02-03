Σε εξέλιξη η σύσκεψη στο Μαξίμου για το «Εθνικό Απολυτήριο»: Στο τραπέζι η επαναφορά της Τράπεζας Θεμάτων

Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοινώνει αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, με επίκεντρο το «Εθνικό Απολυτήριο».

Σε εξέλιξη βρίσκεται η Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, με τιν συμμετοχή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήδη από τη ΔΕΘ είχε μιλήσει για το νέο του πλάνο σε σχολεία και την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια.

Όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, ο πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει ότι στόχος είναι η ενίσχυση του ρόλου του Λυκείου, ώστε να αποκτήσει ουσιαστικό εκπαιδευτικό βάρος και να μην λειτουργεί αποκλειστικά ως προθάλαμος των πανελλαδικών εξετάσεων.

Στο επίκεντρο η επαναφορά της Τράπεζας Θεμάτων

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από το σχολικό έτος 2027-2028, αρχίζοντας με τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α’ Λυκείου. Όπως έχει επισημάνει η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, η μετάβαση θα είναι σταδιακή, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή προσαρμογή μαθητών και εκπαιδευτικών.

Ήδη έχει συγκροτηθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία επεξεργάζεται το θεσμικό πλαίσιο της μεταρρύθμισης.

Στη συζήτηση «έχει πέσει στο τραπέζι» και η επαναφορά της Τράπεζας Θεμάτων και η σύσταση Εθνικής Αρχής Εξετάσεων.

Υπουργείο Παιδείας: Οι πέντε πυλώνες του Εθνικού Απολυτηρίου

Η πρόταση του υπουργείου Παιδείας για το Εθνικό Απολυτήριο και τον νέο τρόπο πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση βασίζεται σε πέντε κεντρικούς πυλώνες, που αφορούν συνολικά το εκπαιδευτικό σύστημα:

Εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σε έναν ισχυρό και κοινό κορμό γνώσεων και δεξιοτήτων.

Σχολική ζωή, με το σχολείο να λειτουργεί ως κοινότητα μάθησης και κοινωνικής ανάπτυξης, πέρα από την εξεταστική διαδικασία.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, με ενιαία, συνεχή και ουσιαστική υποστήριξη στο έργο τους.

Υποδομές, σχολικές και ψηφιακές, που διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας.

Διακυβέρνηση του συστήματος, με σαφείς ρόλους, λογοδοσία και θεσμική συνέχεια



