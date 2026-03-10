Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Ιωαννιτών λόγω του σεισμού

Ο Δήμος Ιωαννιτών ενημερώνει ότι, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (Α941/9-3-2026), ο Δήμος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας μετά τον σεισμό της 8ης Μαρτίου.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση:

«Η απόφαση, διάρκειας τριών μηνών, ελήφθη κατόπιν αιτήματος του Δημάρχου Ιωαννίνων Θωμά Μπέγκα, προκειμένου να ενεργοποιηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού.

Η κήρυξη αυτή δίνει τη δυνατότητα για έκτακτη χρηματοδότηση, ώστε μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών να υποβληθεί αίτημα προς τα αρμόδια Υπουργεία για την αποκατάστασή τους.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι σε σχολεία, δημοτικά κτίρια και υποδομές, με βασική προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών».