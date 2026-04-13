Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του Στέφανου Μπορμπόκη – Η σημαία του ΠΑΟΚ στο φέρετρό του

Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε η κηδεία του παλαίμαχου άσσου του ΠΑΟΚ, Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος πέθανε στα 59 του χρόνια.

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Στέφανο Μπορμπόκη στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Άνω Μητρούσι στις Σέρρες.

Σημειώνεται πως o παλαίμαχος επιθετικός του Δικεφάλου έδωσε για χρόνια τη δική του μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας, πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, σκορπίζοντας θλίψη στους οικείους του και στον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Η ομάδα είχε στείλει τα δικά της στεφάνια, σε ένδειξη σεβασμού στη μνήμη του, ενώ το φέρετρό του «ντύθηκε» με τη σημαία του ΠΑΟΚ.

Η κηδεία του Στέφανου Μπορμπόκη | ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ/EUROKINISSI

