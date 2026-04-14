«Σε λίγα χρόνια δεν θα ακούγεται κουδούνι»: Αυτός είναι ο μοναδικός κτηνοτρόφος του Καλάμου

Το μικρό νησί Κάλαμος που φημίζεται για τις όμορφες παραλίες και ανήκει στην περιφέρεια της Λευκάδας επισκέφτηκε η εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα». Στο νησί των ψαράδων και των ναυτικών, ο κύριος Παντελής είναι ο μοναδικός κτηνοτρόφος που έχει απομείνει.

«Είναι σκληρή δουλειά, για να την κάνεις πρέπει να την αγαπάς. Μου άρεσε εδώ. Τα γίδια μου επάνω στα βουνά δεν τα αφήνω. Μόνο άμα κλείσω τα μάτια θα κάτσω», λέει χαρακτηριστικά και περιγράφει της συνθήκες της κτηνοτροφίας: «Αν τα αγαπάς τα ζώα έχουν χαρά. Οι δυσκολίες είναι πολλές, τον χειμώνα μέσα στη βροχή, αναγκαστικά θα πάμε, δεν έχουν αργία, έχουν ένα καλό: δεν σε αφήνουν να αρρωστήσεις».

Παράλληλα, ο κύριος Παντελής περιέγραψε πως ο κλάδος της κτηνοτροφίας δεν στηρίζεται και δεν υπάρχει πια κέρδος για να συνεχιστεί.

«Είχε πολλούς κτηνοτρόφους το νησί. Παλιά υπήρχε περισσότερος κόσμος στους αγρούς παρά στο χωριό και τώρα απόμεινα μοναχός μου. Ξεκίνησε η ημερομηνία λήξης για το επάγγελμα. Παλιά είχε κάποιο κέρδος, αλλά τώρα... Είχαμε κάποιες επιδοτήσεις και τώρα τις έχουν κλαδέψει. Όταν είσαι απατεώνας κονομάς λεφτά. Αυτοί έφαγαν τα λεφτά από τις επιδοτήσεις και είναι κύριοι, εμείς τι φάγαμε; Ψίχουλα. Σε λίγα χρόνια δεν θα ακούγεται ούτε κουδούνι, κρίμα για τον τόπο», είπε.