Ήδη από εχθές το βράδυ επικρατεί κακοκαιρία σε όλη την Ελλάδα, με ισχυρές βροχές κατά τόπους.

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως το ανατολικό Αιγαίο, την Κρήτη, τη Θράκη και τμήματα της ανατολικής Μακεδονίας, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δελτίο της ΕΜΥ, καταιγίδες προβλέπονται:

Στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι.

Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στη νότια Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά-ημειορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. αλλά και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο μέχρι το μεσημέρι.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν το απόγευμα.

Καιρός: Άνοδος θερμοκρασίας από Τρίτη

Αύριο, σύμφωνα με την πρόγνωση θα σημειωθούν εφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην κεντρική Μακεδονία, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά ορεινά τις πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 09 με 11 και τοπικά τους 12 βαθμούς, στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 13 με 16 και τοπικά στα δυτικά, τα νότια καθώς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.