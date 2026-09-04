Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα προχωρήσει ο ΔΕΔΔΗΕ, σε ορισμένες περιοχές της Αττικής. Όπως αναφέρει, οι διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν για να γίνουν έργα συντήρησης, ενίσχυσης και αναβάθμισης των δικτύων. γι' αυτό και απαιτούνται προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Επιπλέον ενημερώνει πως θα γίνουν οι απαραίτητες προσπάθειες για την άμεση επαναφορά του ρεύματος, αλλά απαιτώντας μεγάλη προσοχή καθώς σε όλη τη προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής ρεύματος οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Αναλυτικά οι δήμοι:

Δήμος Αθηναίων

Μονά οδός:ΜΕΘΩΝΗΣ απο κάθετο: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός:ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ έως κάθετο: ΦΕΡΕΚΥΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά οδός:ΠΕΙΡΑΙΩΣ απο κάθετο: ΓΕΡΑΝΙΟΥ έως κάθετο: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

Ζυγά οδός:ΑΒΑΞΑΓΟΡΑ απο κάθετο: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΓΕΡΑΝΙΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

Μονά οδός:ΓΕΡΑΝΙΟΥ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως κάθετο: ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

Δήμος Φυλής

ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΦΥΛΗΣ

Δήμος Ασπροπύργου – Χαϊδαρίου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΜΟΥΔΙΕΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Δήμος Γλυφάδας

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΜΠΩΝ απο κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ έως κάθετο: ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός:ΤΕΜΠΩΝ ΝΟ107 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Ζυγά οδός:ΓΕΩΡΓ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΝΟ104 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός:ΓΕΩΡΓ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ απο κάθετο: ΜΥΣΤΡΑ έως κάθετο: ΤΕΜΠΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:Ν.ΖΕΡΒΑ 10 απο κάθετο: έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ

Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: Ν.ΖΕΡΒΑ έως κάθετο: ΚΟΝΔΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ

Ζυγά οδός:ΚΟΝΔΥΛΗ 15 απο κάθετο: έως κάθετο: ΧΩΡΙΚΩΝ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΖΑΡΙΔΗ απο κάθετο: Ν.ΖΕΡΒΑ έως κάθετο: ΚΟΝΔΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ

Δήμος Δροσιάς

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ.ΘΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΩΣ ΠΕΤΡΙΤΗ.

Δήμος Καλλιθέας

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΚΑΤΣΩΝΗ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΚΑΤΣΩΝΗ ΝΟ55, ΝΟ57 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά οδός:ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΑΙΓΕΩΣ έως κάθετο: ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ

Ζυγά οδός:ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ ΝΟ2 – 6 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ

Δήμος Ερυθρών

Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ 8:00 – 8:30 KAI 12:00 – 12:30 ΤΙΣ ΕΡΥΘΡΕΣ ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΛΑΤΑΙΕΣ.

Δήμος Κερατσινίου

Μονά/Ζυγά οδός:Κ.ΠΑΛΑΜΑ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ απο κάθετο: Κ.ΠΑΛΑΜΑ έως κάθετο: Λ.ΠΟΡΦΥΡΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡ.ΜΙΑΟΥΛΗ απο κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ έως κάθετο: Λ.ΠΟΡΦΥΡΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΗΛΙΟΥ απο κάθετο: Κ.ΠΑΛΑΜΑ έως κάθετο: ΒΥΡΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΑΡΤΗΣ απο κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ έως κάθετο: ΒΥΡΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ έως κάθετο: ΒΥΡΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ έως κάθετο: ΒΥΡΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Δήμος Λαυρεωτικής

ΛΑΥΡΙΟ – ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ – ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ – ΑΘΗΝΑΣ – ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ – ΜΟΛΛΟΣΩΝ – ΡΟΔΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ.

Δήμος Γαλατσίου

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΥΜΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΠΑΦΛΈΣΣΑ.

Δήμος Σαρωνικού

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ – – ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ – ΚΥΚΛΑΜΙΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Λ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΣΤΗΝ ΔΑΙΣΤΕΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ – ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ – ΑΔΙΕΞΟΔΑ.