Άλλη μια «Ελλάδα στιγμή» βγήκε στο φως της δημοσιότητας μέσα από το TikTok, καθώς αναρτήθηκε αγγελία πώλησης ακινήτου, το οποίο πριν ήταν κρατητήριο της ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το ΣΚΑΪ, πρόκειται για ακίνητο 200 τετραγωνικών στα σύνορα Κορδελιού - Ευόσμου, που μέχρι πρότινος μίσθωνε η ΕΛΑΣ και χρησιμοποιούνταν ως κρατητήριο.

Το ακίνητο, όπως καταγράφηκε μέσα από βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, περιείχε ακόμα τα κελιά των κρατουμένων, ενώ διατίθεται σε «τιμή ευκαιρίας, μόλις στα 180 χιλ. ευρώ.

Ο χρήστης που ανήρτησε το βίντεο έγραψε στη λεζάντα «φυλακή πρώτη φορά πουλάμε».