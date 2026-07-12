Διαδοχικοί σεισμοί σημειώθηκαν σήμερα, Κυριακή (12/07) στην περιοχή της Εύβοιας, με αποτέλεσμα να υπάρξει αναστάτωση.

Ειδικότερα, ο πρώτος σεισμός ήταν της τάξης των 3,4 Ρίχτερ, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα δυτικά - νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Λίγο αργότερα, ακολούθησαν άλλες δύο δονήσεις, 2,7 και 3,3 στην ίδια περιοχή.

Μέσα σε μερικά λεπτά, οι σεισμογράφοι κατέγραψαν άλλους δύο σεισμούς, μικρούς και πάλι, της τάξης των 2,2 και 2,3 Ρίχτερ.