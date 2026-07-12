Μενού

Σεισμοί τώρα στην Εύβοια - Διαδοχικές δονήσεις προκάλεσαν αναστάτωση

Διαδοχικοί σεισμοί σημειώθηκαν σήμερα, Κυριακή (12/07) στην περιοχή της Εύβοιας, με αποτέλεσμα να υπάρξει αναστάτωση.

Reader symbol
Newsroom
σεισμογράφος
Σεισμογράφος καταγράφει τους σεισμούς | Shutterstock
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Διαδοχικοί σεισμοί σημειώθηκαν σήμερα, Κυριακή (12/07) στην περιοχή της Εύβοιας, με αποτέλεσμα να υπάρξει αναστάτωση.

Ειδικότερα, ο πρώτος σεισμός ήταν της τάξης των 3,4 Ρίχτερ, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα δυτικά - νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Λίγο αργότερα, ακολούθησαν άλλες δύο δονήσεις, 2,7 και 3,3 στην ίδια περιοχή. 

Μέσα σε μερικά λεπτά, οι σεισμογράφοι κατέγραψαν άλλους δύο σεισμούς, μικρούς και πάλι, της τάξης των 2,2 και 2,3 Ρίχτερ. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη του σεισμού. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ