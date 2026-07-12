Διαδοχικοί σεισμοί σημειώθηκαν σήμερα, Κυριακή (12/07) στην περιοχή της Εύβοιας, με αποτέλεσμα να υπάρξει αναστάτωση.
Ειδικότερα, ο πρώτος σεισμός ήταν της τάξης των 3,4 Ρίχτερ, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα δυτικά - νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
Λίγο αργότερα, ακολούθησαν άλλες δύο δονήσεις, 2,7 και 3,3 στην ίδια περιοχή.
Μέσα σε μερικά λεπτά, οι σεισμογράφοι κατέγραψαν άλλους δύο σεισμούς, μικρούς και πάλι, της τάξης των 2,2 και 2,3 Ρίχτερ.
- Πώς έπιασε η ΕΛΑΣ τους υπόπτους 08, 10 και 11 για τον εμπρησμό της Marfin - Οι φωτογραφίες και το σακίδιο
- «Η επίθεση που δέχτηκα στο Μετρό για ένα εισιτήριο μού γέννησε μια απορία»
- Σοφία Βεργκάρα: Γενέθλια με «300 τούρτες» - Οι πόζες της με κόκκινο μαγιό στην Ιταλία
- Οι «πικάντικες» ιστορίες με πρωταγωνιστή τον «κυβερνήτη των βουνών» λήσταρχο Νταβέλη
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη του σεισμού. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.