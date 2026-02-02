Μενού

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα: Αισθητός και σε άλλες περιοχές της Αχαΐας

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε σήμερα (2/2) κοντά στα Καλάβρυτα και έγινε αισθητή και σε άλλες περιοχές της Αχαΐας.

σεισμός
Σεισμός στα Καλάβρυτα | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
Σεισμική δόνηση σημειώθηκε σήμερα (2/2) στα Καλάβρυτα, λίγο μετά τις 12:30, σύμφωνα με την προκαταρκτική μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Συγκεκριμένα, ο σεισμός «χτύπησε» δέκα χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Καλαβρύτων  κοντά στο χωριό της Βάλτας. 

Το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμάται στα 5 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με το pelop.gr, ο σεισμός έγινε αισθητός και σε αρκετές περιοχές της Αχαΐας, μεταξύ άλλων και την Πάτρα. 

