Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα: Αισθητός και σε άλλες περιοχές της Αχαΐας

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε σήμερα (2/2) στα Καλάβρυτα, λίγο μετά τις 12:30, σύμφωνα με την προκαταρκτική μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
Συγκεκριμένα, ο σεισμός «χτύπησε» δέκα χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Καλαβρύτων κοντά στο χωριό της Βάλτας.
Το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμάται στα 5 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με το pelop.gr, ο σεισμός έγινε αισθητός και σε αρκετές περιοχές της Αχαΐας, μεταξύ άλλων και την Πάτρα.
