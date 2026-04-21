Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά - Αισθητή η δόνηση σε όλο το νησί

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (21/4) στις 07:06 κοντά στις βόρειες ακτές της Κεφαλονιάς.
Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού, υπολογίζεται στα 8,1 χλμ.
Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 3 χλμ. ανατολικά - βορειοανατολικά του Άσσου.
- Οι «ξεχασμένες» συγκεντρώσεις ενάντια στη Χούντα την 21η Απριλίου
- Θάνατος Μυρτώς: «Αυτή ήταν η τελευταία φορά που την είδα» - Σπάει τη σιωπή του ο 66χρονος
- Πορτοκαλί φανάρι, ο απόλυτος γρίφος: Πότε τελικά περνάω και πότε όχι;
- Κρούσμα των αυτόκλητων τιμωρών παιδόφιλων στην Αθήνα: Επίθεση σε αστυνομικό των ΜΑΤ που συνομιλούσε με ανήλικη
