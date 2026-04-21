Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά - Αισθητή η δόνηση σε όλο το νησί

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (21/4) στις 07:06 κοντά στις βόρειες ακτές της Κεφαλονιάς.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού, υπολογίζεται στα 8,1 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 3 χλμ. ανατολικά - βορειοανατολικά του Άσσου.