Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά – Βορειοδυτικά του Ληξουρίου το επίκεντρο

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε στη 01:31 στην Κεφαλονιά, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά του Ληξουρίου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 5 χιλιόμετρα.
Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε μέγεθος 4,4 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, εστιακό βάθος 12 χιλιόμετρα και το επίκεντρο εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Αργοστολίου.
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη του σεισμού.