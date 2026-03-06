Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στο Καστελόριζο: Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο του

Αισθητή σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 07:35, σε απόσταση 595 χλμ. νοτιοανατολικά της Αθήνας.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 156 χλμ. νότια-νοτιοδυτικά της Μεγίστης (Καστελόριζου).
