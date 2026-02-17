Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Αρκαδία – Η δόνηση έγινε αισθητή και στην Ατική

Σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τρια λεπτά πριν τη 1 τα ξημερώματα της Τρίτης στην Αρκαδία.

Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το μέγεθος του σεισμού ήταν 4,6 Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Νεστάνης και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 29,8 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού «έδωσε», ωστόσο, ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε επτά χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά από τη Νεστάνη Αρκαδίας.

Η δόνηση έγινε αισθητή και στην Αττική.

Κατά προκαταρκτικά δεδομένα του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 22 χιλιομέτρων βόρεια-βορειοανατολικά από την Τρίπολη.