Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κρήτης

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ξημερώματα Πέμπτης βόρεια της Κρήτης.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Αθήνας το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 17 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά των Σισών Ρεθύμνου και το εστιακό βάθος ήταν 34 χιλιόμετρα και είχε εστιακό βάθος 33,5 χλμ.
Σύμφωνα με το ευρωμεσογειακό σεισμολογικό Ινστιτούτο ο σεισμός σημειώθηκε στις 2:08 ξημερώματα Πέμπτης, το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 46 χιλιόμετρα ενώ το επίκεντρο εντοπίστηκε στα 26 χιλιόμετρα βόρεια – βορειοδυτικά των Ζωνιανών.
Η δόνηση έγινε αισθητή σχεδόν σε όλο το νησί (ειδικά στο βόρειο κομμάτι του) και τα βασικά χαρακτηριστικά του ήταν πως ήταν ένας σύντομος αλλά έντονος σεισμός.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες ή καταγραφές για οποιαδήποτε σοβαρή ζημιά.
