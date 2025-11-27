Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κρήτης

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ξημερώματα Πέμπτης βόρεια της Κρήτης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Αθήνας το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 17 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά των Σισών Ρεθύμνου και το εστιακό βάθος ήταν 34 χιλιόμετρα και είχε εστιακό βάθος 33,5 χλμ.

Σύμφωνα με το ευρωμεσογειακό σεισμολογικό Ινστιτούτο ο σεισμός σημειώθηκε στις 2:08 ξημερώματα Πέμπτης, το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 46 χιλιόμετρα ενώ το επίκεντρο εντοπίστηκε στα 26 χιλιόμετρα βόρεια – βορειοδυτικά των Ζωνιανών.

#Earthquake 28 km NW of #Anógeia (#Greece) 18 min ago (local time 02:08:52). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience via:

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/2OIWmv7bQs pic.twitter.com/rGQqCTFTjy — EMSC (@LastQuake) November 27, 2025

Η δόνηση έγινε αισθητή σχεδόν σε όλο το νησί (ειδικά στο βόρειο κομμάτι του) και τα βασικά χαρακτηριστικά του ήταν πως ήταν ένας σύντομος αλλά έντονος σεισμός.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες ή καταγραφές για οποιαδήποτε σοβαρή ζημιά.