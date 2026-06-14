Σεισμός μεγέθους 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 στις 21:17 στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Μεθώνης.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε 18 χιλιόμετρα νότια, νοτιοδυτικά της Μεθώνης και το εστιακό βάθος στα 9 χιλιόμετρα.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Καλαμάτα, στην Πύλο, τη Μεθώνη ενώ οι κάτοικοι αναστατώθηκαν σε ολόκληρη την Πελοπόννησο.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματίες.
Σε επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και η Πυροσβεστική σε όλη τη Μεσσηνία, ενώ συνεργεία πραγματοποιούν προληπτικούς ελέγχους, ακόμη και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει προκληθεί οποιοδήποτε πρόβλημα από τον σεισμό.
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