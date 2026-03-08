Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Ήπειρο: Εκτεταμένες ζημιές και δεκάδες μετασεισμοί σε Ιωάννινα και Θεσπρωτία

Εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια, στο χωριό Πολύδροσο Σουλίου, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στο σημείο που «χτύπησε» ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,3 της κλίμακας Ρίχτερ, καταγράφονται από τα συνεργεία του των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σουλίου.

Ειδικότερα, από τα 10 σπίτια που έχουν ελεγχθεί μέχρι στιγμής τα 7 έχουν υποστεί ζημιές με εμφανείς ρωγμές στους τοίχους ενώ τα τρία θεωρείται ότι θα κριθούν μη κατοικήσιμα.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σουλίου Θανάση Ντάνη, τα κλιμάκια θα επισκεφτούν και όλα τα σχολεία της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν υποστεί ζημιές ή όχι, ώστε να ξέρουν εάν αύριο τα παιδιά θα κάνουν μάθημα.

Σεισμός στην Ήπειρο - Βαρύ το πλήγμα για τα χωριά

Οι κάτοικοι της περιοχής είναι αναστατωμένοι, καθώς συνεχίζονται οι μετασεισμοί. Ο Δήμαρχος ανακοίνωσε πως όσοι έχουν πρόβλημα στα σπίτια τους θα φιλοξενηθούν σε ξενοδοχείο.

Εν τω μεταξύ σημειώθηκαν κατολισθήσεις στην παλιά εθνική οδό Ηγουμενίτσας - Ιωαννίνων. Μηχανήματα του Δήμου Σουλίου αποκατέστησαν το οδόστρωμα για την ασφάλεια των οδηγών..

Ζημιές σημειώνονται και αγροικίες σε χωριά της Δωδώνης, ενώ ρωγμές έχει υποστεί και ο Ιερός Ναός στην κοινότητα Δόβλας στην Ζίτσα.

Η δόνηση εντοπίζεται 326 χλμ. βορειοδυτικά της Αθήνας και είχε επίκεντρο την περιοχή της Λεπτοκαρυάς Θεσπωτίας, κοντά σε κατοικημένες περιοχές, με αποτέλεσμα να γίνει ιδιαίτερα αισθητή και οι κάτοικοι να ξυπνήσουν έντρομοι. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 05:36, σημειώθηκε δεύτερη ισχυρή δόνηση 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, επιτείνοντας την ανησυχία.

Ζημιές υπέστη, σύμφωνα με το epirusgate η κεντρική εκκλησία του χωριού Φτέρη, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Δόβλας του Δήμου Ζίτσας, λόγω του σεισμού που σημειώθηκε τα ξημερώματα.

Ο ιστορικός ναός, ο οποίος χρονολογείται από το 1790, αποτελεί σημαντικό θρησκευτικό και πολιτιστικό μνημείο της περιοχής.