Σεισμός ανοιχτά της Μεθώνης - Οι πληροφορίες για τη δόνηση

Σεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:16 σήμερα, Πέμπτη (14/05), το πρωί σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Μεθώνης.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε επίκεντρο περιοχή 16 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μεθώνης.
Το εστιακό βάθος της δόνησης εντοπίζεται στα 25,7 χιλιόμετρα.
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη του σεισμού.