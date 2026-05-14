Σεισμός ανοιχτά της Μεθώνης - Οι πληροφορίες για τη δόνηση

Σεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:16 σήμερα, Πέμπτη (14/05), το πρωί σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Μεθώνης.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε επίκεντρο περιοχή 16 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μεθώνης.

Το εστιακό βάθος της δόνησης εντοπίζεται στα 25,7 χιλιόμετρα.

Σεισμός ανοιχτά της Μεθώνης | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο