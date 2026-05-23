Σεισμός στη Βάθεια Λακωνίας - Το επίκεντρο της δόνησης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Σεισμός μεγέθους 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (23.05.2026) στην περιοχή της Βάθειας Λακωνίας.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 13:52 και είχε επίκεντρο 58 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Βάθειας Λακωνίας.

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 12,7 χιλιόμετρα.

Σεισμός στη Λακωνία | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο



