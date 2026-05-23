Σεισμός στη Βάθεια Λακωνίας - Το επίκεντρο της δόνησης

Σεισμός μεγέθους 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (23.05.2026) στην περιοχή της Βάθειας Λακωνίας.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 13:52 και είχε επίκεντρο 58 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Βάθειας Λακωνίας.
Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 12,7 χιλιόμετρα.
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη του σεισμού.