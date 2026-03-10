Μενού

Σεισμός στην Καλαμάτα: Μικρές αλλά αισθητές δονήσεις από το πρωί της Τρίτης

Από το πρωί της Τρίτης 10/3 μικροί σεισμοί καταγράφονται στην πόλη της Καλαμάτας. Οι ειδικοί δεν έχουν ακόμα τοποθετηθεί.

σεισμογράφος
Σεισμογράφος καταγράφει τους σεισμούς | Shutterstock
Μικροί σε ένταση αλλά ιδιαίτερα αισθητοί σεισμοί καταγράφονται από το πρωί της Τρίτης (10/3) στην Καλαμάτα

Ειδικότερα, στις 8:06 π.μ. το πρωί, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, σημειώθηκε σεισμός 2,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ το επίκεντρο εντοπίστηκε 6 χλμ ΒΑ της πόλης, στην περιοχή των Περιβολακίων, στις παρυφές του Ταϋγέτου. Πρόκειται για περιοχή όπου βρίσκεται και το γνωστό ρήγμα που είχε προκαλέσει τον ισχυρό σεισμό του 1986.

Παρά το μικρό του μέγεθος και τη σύντομη διάρκειά του, ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός κυρίως στην πόλη της Καλαμάτας.

Παράλληλα, το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, σεισμός 3 Ρίχτερ σημειώθηκε πάλι στην πόλη.

