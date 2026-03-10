Μικροί σε ένταση αλλά ιδιαίτερα αισθητοί σεισμοί καταγράφονται από το πρωί της Τρίτης (10/3) στην Καλαμάτα.

Ειδικότερα, στις 8:06 π.μ. το πρωί, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, σημειώθηκε σεισμός 2,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ το επίκεντρο εντοπίστηκε 6 χλμ ΒΑ της πόλης, στην περιοχή των Περιβολακίων, στις παρυφές του Ταϋγέτου. Πρόκειται για περιοχή όπου βρίσκεται και το γνωστό ρήγμα που είχε προκαλέσει τον ισχυρό σεισμό του 1986.

Παρά το μικρό του μέγεθος και τη σύντομη διάρκειά του, ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός κυρίως στην πόλη της Καλαμάτας.

Παράλληλα, το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, σεισμός 3 Ρίχτερ σημειώθηκε πάλι στην πόλη.