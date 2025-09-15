Σεισμός τώρα 3,9 Ρίχτερ στην Αμοργό: Οι πρώτες πληροφορίες

Ασθενής σεισμός στην περιοχή της Αμοργού καταγράφηκε στις 06:53 το πρωί της Δευτέρας. Σύμφωνα με το σύστημα ενημερώσεων του Ευρωμεσογειακού και Γεωδυναμικού Ινστιτούτου η ένταση του σεισμού είναι 3,9 ρίχτερ.

Το εστιακό βάθος του σεισμού στην Αμοργό υπολογίζεται στα 10,8 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρό του βρίσκεται 14 χιλιόμετρα νότια, νοτιοδυτικά της Αρσεκίνης, χωρίς να έχουν καταγραφεί τυχόν ζημιές στο σημείο.

Σεισμός στην Αμοργό | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο