Σεισμός τώρα: Πόσα Ρίχτερ ταρακούνησαν το Άγιον Όρος

Αναστάτωση προκάλεσε η ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε απόψε, ταρακουνώντας τη χερσόνησο του Άθω και την ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο εγκέλαδος «χτύπησε» στις 21:08 (ώρα Ελλάδος). Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται σε απόσταση 9 χιλιομέτρων δυτικά - βορειοδυτικά των Καρυών, στην καρδιά του Αγίου Όρους.