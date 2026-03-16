Σεισμός τώρα στα Χανιά: Τι δείχνουν οι μετρήσεις

Σεισμός τώρα μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα Χανιά, με αποτέλεσμα να γίνει αισθητός στην περιοχή.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή 16 χιλιόμετρα νότια - νοτιοανατολικά της Σούγιας Χανίων. Το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν 12,2 χιλιόμετρα.
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη του σεισμού. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.