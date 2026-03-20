Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Ιωάννινα - Αναστάτωση στην περιοχή

Σεισμός της τάξης των 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, σε περιοχή των Ιωαννίνων.
Ο σεισμός, όπως προκύπτει από τα δεδομένα, σημειώθηκε στις 11:05 το πρωί.
Είχε επίκεντρο 10 χιλιόμετρα βόρεια - βορειανατολικά της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων και το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 20,3 χιλιόμετρα.
Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης epiruspost.gr, ο σεισμός είχε διάρκεια, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους.
Στην περιοχή καταγράφεται σεισμική δραστηριότητα εντός και ημέρες, αλλά αυτή ήταν η πλέον ισχυρή, γεγονός που έχει προκαλέσει αναστάτωση στην περιοχή.
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη του σεισμού. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.