Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Ιωάννινα - Αναστάτωση στην περιοχή

Σεισμός της τάξης των 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, σε περιοχή των Ιωαννίνων.

Ο σεισμός, όπως προκύπτει από τα δεδομένα, σημειώθηκε στις 11:05 το πρωί.

Είχε επίκεντρο 10 χιλιόμετρα βόρεια - βορειανατολικά της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων και το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 20,3 χιλιόμετρα.

Σεισμός στα Ιωάννινα | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης epiruspost.gr, ο σεισμός είχε διάρκεια, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους.

Στην περιοχή καταγράφεται σεισμική δραστηριότητα εντός και ημέρες, αλλά αυτή ήταν η πλέον ισχυρή, γεγονός που έχει προκαλέσει αναστάτωση στην περιοχή.