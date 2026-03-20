Μενού

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Ιωάννινα - Αναστάτωση στην περιοχή

Τα πρώτα στοιχεία του Γεωδυναμικού αναφορικά με τον σεισμό στα Ιωάννινα.

Reader symbol
Newsroom
Σεισμός στα Ιωάννινα
Σεισμός στα Ιωάννινα | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
  • Α-
  • Α+

Σεισμός της τάξης των 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, σε περιοχή των Ιωαννίνων.

Ο σεισμός, όπως προκύπτει από τα δεδομένα, σημειώθηκε στις 11:05 το πρωί.

Είχε επίκεντρο 10 χιλιόμετρα βόρεια - βορειανατολικά της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων και το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 20,3 χιλιόμετρα. 

Σεισμός στα Ιωάννινα
Σεισμός στα Ιωάννινα | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης epiruspost.gr, ο σεισμός είχε διάρκεια, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους. 

Στην περιοχή καταγράφεται σεισμική δραστηριότητα εντός και ημέρες, αλλά αυτή ήταν η πλέον ισχυρή, γεγονός που έχει προκαλέσει αναστάτωση στην περιοχή.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ