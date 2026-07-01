Σεισμός μεγέθους 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε ανοικτά των Κυθήρων στις 15:03 της Τετάρτης (01/07).
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 17,5 χιλιόμετρα και επίκεντρο 98 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Κυθήρων.
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