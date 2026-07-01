Μενού

Σεισμός τώρα στα Κύθηρα: Στα 4,4 Ρίχτερ η δόνηση

Σεισμός μεγέθους 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε ανοικτά των Κυθήρων.

Reader symbol
Newsroom
σεισμος κυθηρα
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σεισμός μεγέθους 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε ανοικτά των Κυθήρων στις 15:03 της Τετάρτης (01/07).

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 17,5 χιλιόμετρα και επίκεντρο 98 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Κυθήρων.

σεισμος κυθηρα

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη του σεισμού. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ