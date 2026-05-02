Σεισμός τώρα μεγέθους 3,9 Ρίχτερ, που σημειώθηκε κοντά στα νότια παράλια στο Λασίθι της Κρήτης, έγινε αισθητός και στους κατοίκους του Νομού, προκαλώντας ανησυχία.
Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η ισχυρή δόνηση καταγράφηκε στη θαλάσσια περιοχή 20 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου.
O σεισμός είχε εστιακό βάθος 6 χιλιομέτρων ενώ σχηματίστηκε περί τις 11.00 σήμερα.
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη του σεισμού.