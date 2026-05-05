Σεισμός τώρα στο Λασίθι: Ισχυρή δόνηση 4,2 ρίχτερ στα νότια του Νομού

Σεισμός τώρα, που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια από στο Λασίθι, άγγιξε το μέγεθος των 4,2 Ρίχτερ, ανησυχώντας τους σεισμολόγους αλλά και τους κατοίκους.

Το επίκεντρό της ισχυρής δόνησης καταγράφηκε στα 19 χιλιόμετρα Νότια - Νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου, ένα σημείο που σημειώνει ιδιαίτερη τεκτονική δραστηριότητα τις τελευταίες ημέρες.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται στα 8,6 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.