Σεισμός τώρα στο Λασίθι: Ισχυρή δόνηση 4,2 ρίχτερ στα νότια του Νομού

Σεισμός τώρα, που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια από στο Λασίθι, άγγιξε το μέγεθος των 4,2 Ρίχτερ, ανησυχώντας τους σεισμολόγους αλλά και τους κατοίκους.
Το επίκεντρό της ισχυρής δόνησης καταγράφηκε στα 19 χιλιόμετρα Νότια - Νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου, ένα σημείο που σημειώνει ιδιαίτερη τεκτονική δραστηριότητα τις τελευταίες ημέρες.
Το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται στα 8,6 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
- Ανταλλαγή συντρόφων μέρα μεσημέρι: Το μεγαλύτερο θέρετρο γυμνιστών στον κόσμο έχει καταληφθεί από swingers
- Οι Metallica live στην Αθήνα – Η ιστορία της ανόδου στον θρόνο του metal μέσα από πέντε θρυλικά άλμπουμ
- Αγνώριστος ο Bad Bunny: Γιατί εμφανίστηκε 50 χρόνια μεγαλύτερος στο Met Gala 2026
- Ο Βασίλης Διαμαντόπουλος, η δήλωση «φωτιά» για τη σημαία και η άρνηση να κηδευτεί δημόσια δαπάνη
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη του σεισμού. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.