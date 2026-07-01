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Σεισμός τώρα στον Δομοκό: Στα 4,2 Ρίχτερ η δόνηση

Σεισμός σημειώθηκε στον Δομοκό, μεγέθους 4,2 Ρίχτερ.

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Σεισμός Δομοκός
Σεισμός στον Δομοκό | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
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Σεισμός καταγράφηκε ανατολικά του Δομοκού, μεγέθους 4,2 Ρίχτερ. H δόνηση σημειώθηκε στις 12:54 της Τετάρτης (01/07).

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε επίκεντρο 4 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά του Δομοκού και εστιακό βάθος στα 81,1 χιλιόμετρα.

Σεισμός Δομοκός
Σεισμός στον Δομοκό | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

 

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