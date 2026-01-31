Σενάρια περί serial killer στη Θεσσαλονίκη για τον 52χρονο που εμπλέκεται στη δολοφονία δύο γυναικών

Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση του 52χρονου στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης, ο οποίος φέρεται να σκότωσε δύο γυναίκες και συνελήφθη μαζί με τον συνεργό του.

Μάλιστα, ο ίδιος δεν δίστασε κατά την ομολογία του να περιγράψει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για όσα έκανε στη 42χρονη, το ένα από τα δύο θύματα, λέγοντας ότι τη βίασε, τη σκότωσε και την πέταξε στα σκουπίδια.

Ωστόσο ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή στην δολοφονία της άλλης γυναίκας, της 46χρονης, ισχυριζόμενος ότι «έφυγε» στον ύπνο της, μετά από χρήση ναρκωτικών. Το πτώμα της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε σε κατάσταση σήψης στο δώμα της πολυκατοικίας, όπου διέμενε ο 52χρονος, στη Μενεμένη.

Για την εξιχνίαση των υποθέσεων πραγαμτοποιήθηκε πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν παραγγελίας της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

Η έρευνα επιβεβαίωσε την εμπλοκή του 52χρονου στην εξαφάνιση της γυναίκας, τη δολοφονία της οποίας ομολόγησε, η οποία είχε δηλωθεί τον Φεβρουάριο του 2025 στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.

Παράλληλα, από τη συνδυαστική αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριακών στοιχείων και προανακριτικών δεδομένων, προέκυψε η συνέργεια ακόμη δύο ατόμων τα οποία συνελήφθησαν στην εξαφάνιση της δεύτερης γυναίκας, η οποία είχε δηλωθεί τον Ιούλιο του 2025 στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης- Συκεών.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 52χρονος και ο 50χρονος κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση βιασμού.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το σενάριο για περίπτωση serial killer, με τους αστυνμικούς να ερευνούν τυχόν εμπλοκή του 52χρονου και σε άλλες εξαφανίσεις ή δολοφονίες γυναικών.