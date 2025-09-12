Σεπόλια: Οδηγός πήγε να απαγάγει κορίτσι και το παρέσυρε με το αυτοκίνητό του

Ένα σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε τις προηγούμενες ημέρες στα Σεπόλια, με μία οδηγό αυτοκινήτου να αρπάζει από το χέρι ένα μικρό κορίτσι και να το σέρνει με το αυτοκίνητό της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σε κεφάλι, χέρια και πόδια.

Σύμφωνα με το Star, το συμβάν στα Σεπόλια έλαβε χώρα όταν το μικρό κορίτσι πήγαινε στην παιδική χαρά και η οδηγός του Ι.Χ. τής ζήτησε να πάει κοντά, προτού την αρπάξει από το χέρι και τη σύρει με το αυτοκίνητό της.

Η ανήλικη διακομίστηκε και παρέμεινε νοσηλευμένη, για ένα βράδυ στο νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για τα τραύματα σε κεφάλι, πόδια και χέρια, την ώρα που η οδηγός εξαφανίστηκε από το σημείο.

Ο μπαμπάς της ανήλικης στα Σεπόλια μίλησε στο Star, αναφέροντας: «Πήγε η κόρη μου απέναντι, σταμάτησε. Της χτύπησε κόρνα και της είπε έρχεσαι λίγο. Η κόρη μου πήγε με την πρόθεση ότι η οδηγός είχε χαθεί και ζητούσε οδηγίες. Η κόρη μου πήγε λίγο πιο κοντά, την έπιασε από το χέρι και την έσυρε για 10 με 15 μέτρα».

Την ίδια ώρα, η αστυνομία έχει βιντεοληπτικό υλικό με την οδηγό και το αυτοκίνητό της και έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό της.