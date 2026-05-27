Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο του 10χρονου - Η απάντηση που καλείται να δώσει η νεκροψία

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές μετά τον εντοπισμό του 10χρονου νεκρού αγοριού σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερρών.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ η μητέρα του αγοριού συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου, ενώ έχει συλληφθεί και 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι.

Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή, που θα γίνει αύριο, να αποσαφηνίσει αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με τον θάνατο του αγοριού.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος προσπάθησε να διασχίσει το αρδευτικό κανάλι, πατώντας πάνω σε σανίδι.

Οι Αρχές ενημερώθηκαν γύρω στις 11.45 το πρωί από κάτοικο του οικισμού για την πτώση του ανηλίκου κι αμέσως στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Πυροσβέστες κατάφεραν να ανασύρουν το αγοράκι από το νερό και το παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ.