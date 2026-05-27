Σέρρες: Εντοπίστηκε νεκρό 10χρονο αγόρι μέσα σε αρδευτικό κανάλι

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Ηρακλειάς Σερρών, μετά τον εντοπισμό ενός νεκρού 10χρονου αγοριού μέσα σε αρδευτικό ποτάμι.

Παρουσία αστυνομίας και ΕΚΑΒ
Παρουσία αστυνομίας και ΕΚΑΒ | Eurokinissi
Τραγωδία έλαβε χώρα το πρωί της Τετάρτης (27/5)στην Ηράκλεια Σερρών, όπου ένα αγόρι ηλικίας 10 ετών εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Infonews24, περίπου στις 11:45 ενημερώθηκε η Αστυνομία για το τραγικό συμβάν και άμεσα σήμανε συναγερμός.

Το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο αρδευτικό κανάλι και στήθηκε επιχείρηση ανάσυρσης από πυροσβέστες του Κλιμακίου Σιδηροκάστρου. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το παιδί στο Κέμτρο Υγείας Ηράκλειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η σορός του 10χρονου αναμένεται να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, ώστε να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του.

Το Αστυνομικό Τμήμα Ηράκλειας διεξάγει έρευνα, ώστε να διελευκάνει τις συνθήκες κατά τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

