Σέρρες: Εντοπίστηκε νεκρό 10χρονο αγόρι μέσα σε αρδευτικό κανάλι

Τραγωδία έλαβε χώρα το πρωί της Τετάρτης (27/5)στην Ηράκλεια Σερρών, όπου ένα αγόρι ηλικίας 10 ετών εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Infonews24, περίπου στις 11:45 ενημερώθηκε η Αστυνομία για το τραγικό συμβάν και άμεσα σήμανε συναγερμός.

Το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο αρδευτικό κανάλι και στήθηκε επιχείρηση ανάσυρσης από πυροσβέστες του Κλιμακίου Σιδηροκάστρου. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το παιδί στο Κέμτρο Υγείας Ηράκλειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η σορός του 10χρονου αναμένεται να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, ώστε να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του.

Το Αστυνομικό Τμήμα Ηράκλειας διεξάγει έρευνα, ώστε να διελευκάνει τις συνθήκες κατά τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.