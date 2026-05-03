Μενού

Σέρρες: Ένας νεκρός κρατούμενος σε συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας

Ένας κρατούμενος έχασε τη ζωή του μετά από συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας, στις Σέρρες. Τι συνέβη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Reader symbol
Newsroom
fylakes nigritas.jpg
Οι φυλακές Νιγρίτας. | EUROKINISSI/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
  • Α-
  • Α+

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στις Φυλακές Νιγρίτας, στις Σέρρες, μεταξύ κρατουμένων με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός κρατουμένου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, δεν υπάρχουν άλλοι τραυματίες. Οι συνθήκες του θανάτου του κρατουμένου είναι, μέχρι στιγμής, αδιευκρίνιστες.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σερρών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την υπόθεση της ανθρωποκτονίας έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερρών.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ