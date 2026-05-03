Σέρρες: Ένας νεκρός κρατούμενος σε συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στις Φυλακές Νιγρίτας, στις Σέρρες, μεταξύ κρατουμένων με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός κρατουμένου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, δεν υπάρχουν άλλοι τραυματίες. Οι συνθήκες του θανάτου του κρατουμένου είναι, μέχρι στιγμής, αδιευκρίνιστες.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σερρών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την υπόθεση της ανθρωποκτονίας έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερρών.