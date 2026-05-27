Μαριάντα Πιερίδη: «Δεν θυμάμαι πόσους γάμους έχω κάνει - Μπορεί τέσσερις, νομίζω είναι τρεις, δεν θυμάμαι»

Η Μαριάντα Πιερίδη, την οποία βλέπουμε αυτή την περίοδο στο Υour Face Sounds Familiar ήταν χθες (26/5) καλεσμένη στο «The 2Night Show» και μεταξύ όσων συζήτησε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν το δέσιμο με τον γιο της, αλλά και η προσωπική της ζωή.

Η γνωστή τραγουδίστρια ανέφερε πως ήταν λίγο άτυχη σε αυτό τον τομέα, ενώ αναφέρθηκε στη γαϊδουρινή υπομονή που έχει στις σχέσεις της, αλλά και στους γάμους που έχει κάνει.

«Έχω ένα ιδιαίτερο δέσιμο με τον γιο μου. Μέχρι να εμφανιστεί η γυναίκα της ζωής του, θα είναι ο άντρας της ζωής μου», εξομολογήθηκε η Μαριάντα Πιερίδη.

«Είμαι λίγο άτυχη στα προσωπικά μου, κάτι κάνω λάθος σίγουρα. Μπορεί να φταίω και εγώ. Έχω πάρα πολλή υπομονή, γαϊδουρινή, μέχρι να σκάσω. Μόλις σκάσω, όμως, εκεί τελείωσες. Δεν υπάρχουν προειδοποιητικά σημάδια, δυστυχώς.

Θα πω "χωρίζουμε" σε κάποιον όταν θα φτάσω στο δικό μου όριο, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από άλλων ανθρώπων. Εγώ θα φτάσω άλλη μια ζωή από αυτό…

Είμαι "σχεσάκιας", όταν είμαι σε σχέση δεν μπορώ να κοιτάξω άλλον άνδρα και δυστυχώς έχω την ίδια απαίτηση και από τον άλλον. Όταν εγώ είμαι κυρία απέναντι σου, θέλω να είσαι και εσύ κύριος απέναντι μου», ανέφερε η γνωστή τραγουδίστρια.

Στη συνέχεια η Μαριάντα Πιερίδη δεν έκρυψε πως «ήθελα πάρα πολύ να κάνω οικογένεια. Μήπως είναι τέσσερις; Δεν θυμάμαι πόσους γάμους έχω κάνει. Ο ένας είναι πολιτικός σίγουρα. Μπορεί να είναι και τέσσερις γάμοι. Νομίζω είναι τρεις. Μπορεί, δεν θυμάμαι.

Δεν είναι δική μου ανάγκη να παντρεύομαι. Δεν είπα σε όλες τις προτάσεις γάμου "ναι". Κάποιοι άνθρωποι είναι πιο πολύ στην πίεση. Όταν είσαι σε σχέση τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια και στο ζητάει, λες "ναι". Κάπως έτσι έγινε… Μετά, όμως, κάτι χαλάει.

Μπορεί και να παντρευόμουν ξανά, γιατί είμαι του σπιτιού. Μου αρέσει να καθαρίζω, να μαγειρεύω, να τα κάνω όλα μόνη μου. Δεν μπαίνει κανείς στο σπίτι μου και το παιδί μόνη μου».