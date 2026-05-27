Η τελική απόφαση της Σίας Κοσιώνη για τον ΑΝΤ1 - Πότε αναλαμβάνει το δελτίο του ΣΚΑΪ η Λένα Φλυτζάνη

Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έχει καταλήξει η Σία Κοσιώνη για το επόμενο τηλεοπτικό της βήμα μετά την ολοκλήρωση της 20ετους συνεργασίας της με τον ΣΚΑΪ στην παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων. Η δημοσιογράφος βρίσκεται σε επαφές με τον ΑΝΤ1 καθώς ως γνωστόν Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ ανέλαβε επισήμως ο Βασίλης Παπαδρόσος επί 7,5 χρόνια στενός συνεργάτης της, το «ακουστικό» της στον ΣΚΑΪ. Το ενδεχόμενο να αναλάβει η δημοσιογράφος την πρωινή ζώνη του καναλιού του Αμαρουσίου με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν υφίσταται.

Ωστόσο είναι πιθανόν να λάβει θέση σχολιάστριας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου και παράλληλα βραδινή ενημερωτική εκπομπή που θα προβάλλεται μια φορά την εβδομάδα. Την ίδια στιγμή στον ΣΚΑΪ φαίνεται πως η Χρίστινα Βίδου θα ολοκληρώσει την παρουσία της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τις καθημερινές και από την 1 η Ιουνίου θα αναλάβει την παρουσίαση του η Λένα Φλυτζάνη. Η δημοσιογράφος κάποια στιγμή τον Αύγουστο θα αναχωρήσει για τις καλοκαιρινές της διακοπές και θα επιστρέψει το φθινόπωρο στο κεντρικό δελτίο, στην έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Διαβάστε ακόμα: Tα τηλεοπτικά ραντεβού του Δημήτρη Ουγγαρέζου και το σενάριο για OPEN... με δύο εκπομπές

Σε πρώτη φάση το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων θα αναλάβουν ο Μάρκος Δεϊμέζης και η Έλλη Κασόλη ωστόσο από το φθινόπωρο δεν αποκλείεται η ανάληψη του από πρόσωπο που θα προκύψει από μεταγραφή. Στον ΣΚΑΪ μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες αναμένεται να ολοκληρωθούν οι επαφές με τους παρουσιαστές των ενημερωτικών εκπομπών τα συμβόλαια των οποίων λήγουν και με τη μέχρι στιγμής εικόνα δεν αναμένονται αλλαγές στο ενημερωτικό πρόγραμμα του σταθμού.