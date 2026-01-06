Το κατώφλι του εισαγγελέα θα περάσει την Τετάρτη (7/1) ο 16χρονος που ομολόγησε στον βάναυσο ξυλοδαρμό που οδήγησε τελικά στον θάνατο έναν 17χρονο στις Σέρρες, με αφορμή μία ασήμαντη λογομαχία.

Ο ανήλικος δράστης κρατείται στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και εις βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση.

Ο 16χρονος ομολόγησε τον ρόλο του στο επεισόδιο που στοίχισε τη ζωή στον ανήλικο. Αφορμή, όπως είπε, στάθηκε μήνυμα που είχε στείλει το θύμα σε συγκεκριμένη κοπέλα, η οποία φέρεται να έχει κάποια σχέση με τον 16χρονο.

Σέρρες: Τον σκότωσε για σκηνικό ζηλοτυπίας

Όλα συνέβησαν χθες (5/1) μετά τις 21.30 στην πόλη των Σερρών, την ώρα που ο 17χρονος βρισκόταν με την παρέα του έξω από κατάστημα τυχερών παιχνιδιών.

Κάποια στιγμή πέρασε από το σημείο ο 16χρονος και συνοδευόμενος από έναν φίλο του, φαίνεται να ξεκίνησε λογομαχία με το θύμα του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 16χρονος χτύπησε με τα χέρια τον 17χρονο στο πρόσωπο, φερόμενα του έριξε «αγκωνιά» και στη συνέχεια αποχώρησε.

Ο ανήλικος υποστήριξε πως το θύμα ενοχλούσε το κορίτσι του και της έστελνε μηνύματα. Για αυτό, όταν τον είδε χθες «θόλωσε» και, αφού διαπληκτίστηκαν, τον χτύπησε εν βρασμώ.

Από την αστυνομική προανάκριση δεν φαίνεται να προκύπτει συμμετοχή του φίλου του στο συμβάν.

Αμέσως μετά τα χτυπήματα που δέχθηκε ο 17χρονος ζήτησε από την παρέα του να τον συνοδεύσουν στο σπίτι του, καθώς δεν αισθανόταν καλά κι ανέφερε ζαλάδες.

Φτάνοντας στην πολυκατοικία όπου διέμενε, ο ανήλικος αντί να ανεβεί στο σπίτι κατέβηκε από τα σκαλιά σε υπαίθριο υπόγειο χώρο της οικοδομής. Στο σημείο αυτό εντοπίστηκε σήμερα το πρωί νεκρός από τα δύο αδέλφια του, την ώρα - μάλιστα - που ο πατέρας του βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσει την εξαφάνιση του 17χρονου γιου του.

Σέρρες - «Το παιδί ήταν νεκρό ώρες»

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλη Γιαννάκο, το 17χρονο αγόρι έφτασε νεκρό στις 12.15 σήμερα στο νοσοκομείο Σερρών με τους γιατρούς να μην μπορούν να προσφέρουν καμία βοήθεια καθώς όπως αναφέρει «το παιδί ήταν νεκρό ώρες».

«Το έτος 2025, 3.000 ανήλικα παιδιά ακόμη και του δημοτικού έφθασαν στα νοσοκομεία της χώρας τραυματισμένα σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά, από τραυματισμούς από άλλα ανήλικα.

1.000 παιδιά προσήλθαν το έτος 2025 τραυματισμένα στα δύο παιδιατρικά της Αττικής. Συμπλοκές, μιμήσεις από το διαδίκτυο, μαχαιριές, σιδερογροθιές, εκβιασμοί, κουκουλοφόροι και ότι άλλα μπορείς να φανταστείς. ΒΙΑ μέσα σε σχολεία ακόμη και σε δημοτικά, σε πλατείες, σε φροντιστήρια, στο δρόμο οπουδήποτε», αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση ο κ. Γιαννάκος.