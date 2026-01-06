Οργή στον Βόλο για φόλες σε αδέσποτα: Άγνωστος έχει ξεκληρίσει τα ζώα

Τα ίχνη ενός ανθρώπινου κτήνους που έχει σπείρει τον θάνατο στα αδέσποτα περιοχής του Βόλου αναζητούν οι κάτοικοι, καθώς ο συγκεκριμένος έχει μέχρι στιγμής δηλητηριάσει πολλές γάτες και σκύλους.

Στην Νέα Ιωνία στη περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα, άγνωστος ή ίσως πολλαπλοί δράστες, έχουν ρίξει φόλες και τα ζώα πεθαίνουν στον δρόμο με ανατριχιαστικό τρόπο, αναφέρει το gegonota.

Οι γείτονες βρίσκουν γατάκια νεκρά και σήμερα βρέθηκε σκυλί, στην μέση του δρόμου, προκαλώντας οργή και αποτροπιασμό. Σηµειώνεται ότι στην ίδια περιοχή είχαν και πάλι εντοπιστεί δηλητηριασµένα δολώµατα στο παρελθόν.