Σέρρες: Κορυφώνεται η αγωνία για τον αγνοούμενο διοικητή της Πυροσβεστικής - «Σήμερα έπρεπε να πάει στη δουλειά»

Από την περασμένη Τρίτη αγνοείται ο 45χρονος διοικητής του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων Σερρών και έξι μέρες μετά η αγωνία των οικείων του κορυφώνεται καθώς οι έρευνες για ένα σημάδι της ζωής παραμένουν άκαρπες.

Ο Κωνσταντίνος Γκίνης ξεκίνησε από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του στις 23/12 χωρίς να πάρει μαζί του προσωπικά αντικείμενα όπως κινητό, πορτοφόλι και τραπεζικές κάρτες και δεν επέστρεψε ποτέ.

Όταν συμπληρώθηκαν περισσότερες από 24 ώρες χωρίς να επιστρέψει σπίτι και χωρίς να εμφανιστεί στην υπηρεσία του, η σύζυγός του δήλωσε την εξαφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα Ποροΐων.

«Δεν τον είδε κανείς»

Όπως λένε συγγενείς του στο Live News, ο 45χρονος ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχε δείξει ότι τον απασχολούσε κάτι σοβαρό. «Πήρε το αυτοκίνητό του. Δεν ξέρουμε τίποτα».

Ο άνδρας ζούσε ήρεμα το τελευταίο διάστημα μετά τη δύσκολη αντιπυρική περίοδο που ολοκληρώθηκε πριν από μερικές εβδομάδες. «Τίποτα δεν ξέρουμε. Δεν τον είδε κανείς».

Οι έρευνες δυσκόλεψαν σημαντικά από τις άσχημες καιρικές συνθήκες, που δεν επέτρεψαν καθαρές λήψεις από αέρος τις πρώτες μέρες των ερευνών.

Συνάδελφοι και φίλοι μιλούν για έναν άνθρωπο αφοσιωμένο στην υπηρεσία, έμπειρο στη μορφολογία της περιοχής, τόσο ως πυροσβέστης όσο και ως περιπατητής.

«Εκατό σενάρια έβαλα στο κεφάλι μου, δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Μπορεί να ήθελε να φύγει μόνος του, μπορεί κάποιος να τον πήρε τηλέφωνο, να έφυγε στα γρήγορα, δεν πήρε το κινητό, μπορεί… Τι να πω; Εγώ είμαι πολύ χάλια», λέει από την πλευρά της η μητέρα του 45χρονου.

«Τα ψάχνει η αστυνομία, κάμερες, πράγματα, άκρη δεν βγάζουν. Τα πήραν όλα η αστυνομία, κινητά, λάπτοπ. Όλο το βουνό το έψαξαν. (…) Αυτός ήταν και λίγο… δεν μιλούσε, δεν έλεγε πολλά. Αν είδαν κάτι τι να πω; Όλη την περιοχή την έψαξαν. Το αυτοκίνητο δεν βρέθηκε πουθενά, το αυτοκίνητο δεν χάνεται τόσο εύκολα».

Το όχημα που εντόπισαν δεν άνηκε στον 45χρονο

Το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, Βούλγαροι κυνηγοί εντόπισαν σε υψόμετρο περίπου 1.600 μέτρων, κοντά στο φυλάκιο Παπαδοπούλα, ένα αυτοκίνητο που είχε ίδιο χρώμα και χαρακτηριστικά με εκείνο του αγνοούμενου πυροσβέστη.

Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το όχημα δεν ήταν του Κωνσταντίνου Γκίνη.

