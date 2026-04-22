Σέρρες: Μία πόλη που έχει ξεχάσει τα ΑμΕΑ - Καθημερινότητα «μετ' εμποδίων»

Αποσπασματική μέριμνα και υποδομές, και κοινωνική αδιαφορία, είναι τα φαινόμενα που αποκλείουν τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ) από την κοινοτική ζωή και το δικαίωμα στην ελεύθερη μετακίνηση στις Σέρρες, μία πόλη που αποτελεί «κανόνα», παρά εξαίρεση για την Ελλάδα.

Το πόσο δύσκολη είναι η κίνηση των ανθρώπων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα στις Σέρρες παρουσιάζει η ΕΡΤ, με αυτοψία στους δρόμους της πόλης.

Ένα ατύχημα τις τελευταίες ημέρες έγινε αφορμή για να τεθεί το πρόβλημα εκ νέου στους αρμοδίους φορείς, όπως αναφέρει ο Γιάννης Χουβαρδάς, πρόεδρος του Συλλόγου κινητικά αναπήρων Σερρών.

Σέρρες: Μία πόλη που «αντιμάχεται» τα ΑμΕΑ

Το θέμα είναι πως διαχειρίζονται οι αρχές τα προβλήματα, τα οποία δεν υπάρχουν μόνο στο κέντρο της πόλης, αλλά και στις γειτονιές. Κακοτεχνίες σε δρόμους, πεζοδρόμια, καταλήψεις διαβάσεων με ράμπα από οχήματα ακόμη και επαγγελματικά, καθώς και χώρων διελεύσεως αναπήρων, ειδικές προσβάσιμες διαδρομές για αμαξίδια και τυφλούς, που καταλήγουν στο πουθενά, συμπληρώνουν το παζλ της αδιαφορίας.

O Άγγελος Ρώτσκος, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Κινητικά Αναπήρων Σερρών, ήταν ο ατυχής που έπεσε από το αμαξίδιο του σε μία διασταύρωση στην οδό Σιδηροκάστρου. Οι επιπτώσεις ενός ατυχήματος δεν είναι μόνον ο σωματικός πόνος. Αυτός προστίθεται στην επώδυνη αντίληψη ενός απόμακρου κοινωνικού συνόλου, το οποίο θέλει να προσπερνά ό,τι δεν το αφορά.

Όπως επισημαίνουν τα άτομα που βρίσκονται σε αυτήν την δυσχερή θέση, πρόκειται για γενικότερο πρόβλημα. Ο δήμος προσπαθεί να ανταποκριθεί, αλλά το θέμα είναι πολυπαραγοντικό. Άλλοτε λείπουν οι αναγκαίοι πόροι, άλλοτε η βούληση δεν είναι αρκετή.

Οι Σέρρες αποτελούν ένα δείγμα των μικρότερων και μεγαλύτερων πόλεων, όπου είναι ελάχιστη έως ανύπαρκτη η πρόνοια για ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού.