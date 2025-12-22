Σέρρες: Νεκρός 50χρονος αναβάτης πατινιού - Τον παρέσυρε αυτοκίνητο

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (22/12) στο Παραλίμνιο Σερρών.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών αυτοκίνητο παρέσυρε ένα ηλεκτρικό πατίνι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 50χρονου αναβάτη του πατινιού, με καταγωγή από το Πακιστάν, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ζούσε στην Ελλάδα και εργαζόταν σε κτηνοτροφική μονάδα.
