Σέρρες: Νεκρός 50χρονος αναβάτης πατινιού - Τον παρέσυρε αυτοκίνητο

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (22/12) στο Παραλίμνιο Σερρών με θύμα έναν 50χρονο που κινούνταν με πατίνι.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (22/12) στο Παραλίμνιο Σερρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών αυτοκίνητο παρέσυρε ένα ηλεκτρικό πατίνι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 50χρονου αναβάτη του πατινιού, με καταγωγή από το Πακιστάν, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ζούσε στην Ελλάδα και εργαζόταν σε κτηνοτροφική μονάδα.

