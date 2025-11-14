Σέρρες: Οι ποινές που επιβλήθηκαν στους μετανάστες για τα επεισόδια στην κλειστή δομή

Ποινή φυλάκισης τριών ετών και χρηματικό πρόστιμο 450 ευρώ επιβλήθηκε σε καθέναν από τους 30 μετανάστες που κατηγορούνταν για τα επεισόδια της προηγούμενης Τετάρτης στην κλειστή Δομή του Δήμου Σιντικής στις Σέρρες.

Για τρεις εξ αυτών το δικαστήριο επέβαλε ποινή τριών ετών και ενός μήνα, ενώ στον κατηγορούμενο που φέρεται να χτύπησε αστυνομικό επιβλήθηκε ποινή τριών ετών και επτά μηνών. Οι ποινές δεν έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ οι 30 μετανάστες —29 από την Αίγυπτο και ένας από το Μπαγκλαντές— αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες, ισχυριζόμενοι ότι την ώρα των επεισοδίων βρίσκονταν στα δωμάτιά τους.

Οι μαρτυρίες των αστυνομικών

Στις μαρτυρίες τους, οι αστυνομικοί που βρίσκονταν σε υπηρεσία εκείνη τη μέρα μίλησαν για μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκαν μεγάλο αριθμό πετρών και ότι οι μετανάστες κινήθηκαν απειλητικά προς το προσωπικό ασφαλείας. Όπως ανέφεραν, μια ασπίδα αστυνομικού έσπασε από τη ρίψη αντικειμένων, ενώ ορισμένοι προσπάθησαν να σκαρφαλώσουν στα συρματοπλέγματα ή να σκάψουν κάτω από αυτά για να αποδράσουν.

«Είναι θαύμα που δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Οι πέτρες ήταν πάρα πολλές και στόχευαν εμάς», κατέθεσε ένας αστυνομικός, σημειώνοντας ότι γυναίκες του πολιτικού προσωπικού της Δομής τρομοκρατήθηκαν και έκλαιγαν από τον φόβο τους.

Διαβάστε ακόμα: Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες: Έκοψαν τα συρματένια πλέγματα και διέφυγαν

Οι αστυνομικοί εξήγησαν επίσης πως τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν αντιπροσωπεία μεταναστών ζήτησε να συναντηθεί μαζί τους για να εκφράσει το παράπονο ότι άλλοι νεοαφιχθέντες στη χώρα κυκλοφορούν ελεύθεροι, ενώ εκείνοι που έχουν φτάσει παλαιότερα παραμένουν κρατούμενοι και δεν έχουν δικαίωμα εξόδου από τη Δομή.

Καταλυτική θεωρήθηκε η άμεση επέμβαση της ΟΠΚΕ, η οποία με χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης απώθησε τους μετανάστες πριν φτάσουν στην κεντρική πύλη.

Οι αστυνομικοί υπογράμμισαν ότι η ταυτοποίηση των 30 κατηγορούμενων έγινε μέσω των καμερών της Δομής αλλά και από βίντεο που οι ίδιοι οι μετανάστες είχαν αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στις απολογίες τους, αρκετοί κατηγορούμενοι μίλησαν για τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης στη Δομή, ενώ δύο εξ αυτών ανέφεραν ότι αγαπούν και σέβονται την Ελλάδα. Ο συνήγορος δύο κατηγορουμένων έκανε λόγο για πολύ κακές συνθήκες κράτησης και σοβαρές δυσκολίες στην υποβολή αιτήσεων ασύλου.

Κατά τη διάρκεια αλλά και λίγο πριν την έναρξη της δίκης, δύο μετανάστες λιποθύμησαν. Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όμως επέστρεψαν σύντομα για να απολογηθούν.