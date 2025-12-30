Σέρρες: Σημείωμα φέρεται να άφησε ο 45χρονος πυροσβέστης – Ήταν άυπνος για πολλές ημέρες

Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και των εθελοντικών ομάδων σε διάφορα σημεία του όρου Μπέλες στις Σέρρες για την εύρεση κάποιου ίχνους του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροϊων, Κωνσταντίνου Γκίνη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από το πρωί της περασμένης Τρίτης 23 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το thestival.gr οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές έχουν στα χέρια τους ένα σημείωμα, το οποίο ο 45χρονος είχε αφήσει σε τσέπη ενός σακακιού του και στο οποίο είχε γράψει τα ονόματα της συζύγου του και των δύο παιδιών και δίπλα στο κάθε όνομα τη λέξη «σε αγαπώ».

Μάλιστα, στο σημείωμα δεν υπάρχει ημερομηνία, ενώ εκτιμάται ότι ο 45χρονος το άφησε προκειμένου να το βρει η σύζυγος του.